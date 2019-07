BaltmannsweilerMit Ausmaßen von nur etwa acht auf vier Metern ist es unscheinbar klein. Für Trainer, die andere an das Element Wasser gewöhnen und ihnen die Schwimmtechnik beibringen, ist es jedoch von unschätzbar großem Wert. Petra Erlewein, die Leiterin der Volkshochschule Baltmannsweiler, bezeichnet das Lehrschwimmbecken in den Katakomben der Grundschule gerne als „Perle“. Denn sie kann sich kaum retten vor Anmeldungen. Schwimm- und Wassergewöhnungskurse, aber auch Aqua-Gymnastik für Hüfte und Knie seien äußerst beliebt und schnell ausgebucht. Neun Kurse für Kinder, drei für Erwachsene in nur einem Semester sprechen nach ihrer Überzeugung eine