WernauDer Bodenbach in Wernau ist ein Bach in der Betonröhre. Diese Röhre muss saniert werden, weil der Beton abplatzt und die rostenden Stahlmatten zum Teil schon offen liegen. In den nächsten Monaten ist der 280 Meter lange Abschnitt zwischen Hallenbad und St. Lukas dran. Eine Million Euro wird dort unter Tage verschwinden. Aber Aufschub duldet das Projekt nicht, weil sonst die Tragfähigkeit gefährdet ist.

Die Firma Repass aus Munderkingen, sie sanierte auch den ersten Abschnitt, hat letzte Woche die Baustelle eingerichtet und räumt derzeit das Geröll aus der Röhre. „Da hat sich viel angesammelt, bis zu einem halben Meter hoch“, berichtet Polier