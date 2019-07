PlochingenDer Neubau des Kinderhaus am Johanniterpark befindet sich auf der Zielgeraden: Am Dienstagabend wurden bei der Sitzung des Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt (BTU) die Arbeiten für die Außenanlage und die Spielgeräte vergeben. Im Januar 2020 soll das neue Kinderhaus mit 80 Plätzen für Kinder über drei Jahren und zehn Plätzen für Kinder unter drei Jahren an den Start gehen. Damit verschafft sich die Stadt etwas Luft bei der großen Nachfrage und der Vergabe von Kindergartenplätzen.

Rund 4,32 Millionen Euro investiert die Stadt in das Kinderhaus am Johanniterpark, Am vergangenen Dienstag wurden vom BTU die Garten- und