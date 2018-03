Der Turnbeutel bekommt in diesem Kurs eine ganz neue Bedeutung. Sieben Frauen haben sich ihre Babys mit einem Tuch oder einem Tragegurt vor die Brust geschnallt, machen so Ausfallschritte und Kniebeugen. Das ist schweißtreibend. Die Wonneproppen, die zwischen vier und zehn Monate alt sind, haben mit acht Kilo und mehr ein stattliches Trainingsgewicht. Kanga heißt dieser Fitnesstrend, der aus Österreich kommt und den es seit rund drei Jahren in Deutschland gibt, neuerdings auch im Kreis Esslingen. Manuela Ostermaier aus Ostfildern ist ausgebildete Trainerin und bietet Kurse in Ruit, im Scharnhauser Park, Nürtingen