(kh) - Wegen Arbeiten an einer Schilderbrücke auf der B 313 wird die Einfahrt der Anschlussstelle Wernau in Fahrtrichtung Plochingen von Dienstag, 4., bis Donnerstag, 6. Februar, täglich von 9 bis 18 Uhr gesperrt, kündigt das Straßenbauamt des Landkreises Esslingen an. Am Donnerstagabend werden die Arbeiten an den Fundamenten voraussichtlich abgeschlossen. Eine Woche später wird dann die Schilderbrücke zwischen 9 und 18 Uhr aufgebaut. Das ist aber abhängig vom Wetter.

Während der Bauarbeiten wird eine Umleitung eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer auf der L 1207 aus Wernau kommend werden über die L 1250 nach Plochingen auf die B 10