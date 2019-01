Anzeige

Köngen„Der Geschäftsbetrieb der AWG geht trotz des eingeleiteten Schutzschirmverfahrens ohne Einschränkungen weiter“, betont Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger. Der erfahrene Sanierungsexperte ist für die Dauer des Verfahrens als Generalbevollmächtigter in das Unternehmen eingetreten und unterstützt die Geschäftsführung bei der Restrukturierung. Die Löhne und Gehälter der rund 2.900 Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld bis Ende April gesichert. „Das verschafft uns Luft, um in den nächsten drei Monaten die Restrukturierung und die Sanierung der AWG voranzutreiben“, so Mucha.

Die Eigenverwaltung bietet Unternehmen einen rechtlichen Rahmen, um sich bei laufendem Geschäftsbetrieb in enger Abstimmung mit den Gläubigern neu aufzustellen. Im Unterschied zu einem regulären Insolvenzverfahren bleibt dabei die unternehmerische Verantwortung in den Händen der Geschäftsführung, die die Sanierung selbst steuert. Das Insolvenzrecht erlaubt dies in Fällen, in denen Unternehmen bei wirtschaftlichen Problemen frühzeitig selbst tätig werden und genügend Handlungsspielraum für eine Lösung besteht. Beides ist bei der AWG der Fall. In der Eigenverwaltung setzt das zuständige Amtsgericht keinen Insolvenzverwalter ein, sondern einen sogenannten Sachwalter. Dieser überwacht ähnlich wie ein Aufsichtsrat das Verfahren im Interesse der Gläubiger. Als vorläufiger Sachwalter wurde Holger Leichtle von der Kanzlei Schultze & Braun bestellt. Für die rechtliche Begleitung des Sanierungsprozesses ist Thilo Schultze, ebenfalls von der Kanzlei Grub Brugger, verantwortlich.

AWG gehört zu den 50 größten Textilhändlern in Deutschland. Rund 2.900 Mitarbeiter erwirtschafteten in den knapp 300 Filialen rund 290 Millionen Euro. Das Unternehmen führt ein textiles Vollsortiment für Damen, Herren und Kinder, Arbeitsbekleidung, Sport- und Badebekleidung sowie Bettwaren und Wäsche. Zum Unternehmen gehören zudem Franchise-Stores der Marken S. Oliver, Esprit und Tom Tailor. Michael Weccardt wurde als Geschäftsführer abberufen.

Albrecht Maier, Geschäftsführer von AWG, erklärt: „Ich will alles daran setzen, damit wir die Arbeitsplätze bei AWG erhalten können. Meine Mitarbeiter und ich waren immer eine große Familie – gemeinsam werden wir auch diese schwere Situation meistern. Und ich hoffe natürlich auch, dass uns unsere Stammkunden weiterhin die Treue halten, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit.“ Albrecht Maier leitet das Unternehmen seit 1976 als Geschäftsführer.