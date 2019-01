Anzeige

KöngenDie Textilhandelskette AWG mit Sitz in Köngen hat am Montag beim Amtsgericht Esslingen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Als Grund für diesen Schritt wird der „historisch warme Herbst“ genannt. Diese Saison sei weitgehend ausgefallen. Etwa zehn Filialen der knapp 300 Filialen hat AWG bereits im Vorfeld des Insolvenzverfahrens geschlossen. Mit rund 2900 Mitarbeitern gehört AWG zu den 50 größten Textilhändlern in Deutschland. Firmenchef Albrecht Maier versicherte: „Ich will alles daran setzen, damit wir die Arbeitsplätze bei AWG erhalten können.“

In Köngen selbst sind bei der Verwaltung des Unternehmens etwa 80 Mitarbeiter beschäftigt, in der Filiale weitere 40 Mitarbeiter. Vom sogenannten Schutzschirmverfahren nicht betroffen ist das Einkaufszentrum Kö 8. Es gehört nicht zur AWG (Allgemeine Warenvertriebs-GmbH), sondern ist im Privatbesitz von Albrecht Maier. Der Geschäftsbetrieb der AWG gehe trotz des eingeleiteten Verfahrens „ohne Einschränkungen weiter“, betonte Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger. Der Sanierungsexperte ist für die Dauer des Verfahrens als Generalbevollmächtigter im Unternehmen tätig. Er unterstütze die Geschäftsführung bei der Restrukturierung, heißt es in der Mitteilung, die am Montagnachmittag veröffentlicht wurde. Die Löhne und Gehälter der rund 2900 Mitarbeiter seien über das Insolvenzgeld bis Ende April gesichert. „Das verschafft uns Luft, um in den nächsten drei Monaten die Restrukturierung und die Sanierung der AWG voranzutreiben“, so Mucha. Die Eigenverwaltung bietet Unternehmen einen rechtlichen Rahmen, um sich bei laufendem Geschäftsbetrieb in enger Abstimmung mit den Gläubigern neu aufzustellen. Im Unterschied zu einem regulären Insolvenzverfahren bleibt dabei die unternehmerische Verantwortung in den Händen der Geschäftsführung. Michael Weccardt, der vor etwa eineinhalb Jahren neben den 67-jährigen Albrecht Maier in die Geschäftsführung geholt worden war, wurde vor kurzem als Geschäftsführer abberufen. Als weitere Ursache für die Firmenkrise wurde auf die allgemeine Situation in der Branche verwiesen. Sie stehe unter enormen Druck, was auch auf den zunehmenden Anteil beim E-Commerce zurückzuführen sei. Erst am vergangenen Freitag hat die Modekette Gerry Weber Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen aus Westfalen kündigte an, weltweit 900 von 6500 Jobs abzubauen und 170 bis 200 Filialen zu schließen.