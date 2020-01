Esslingen/Filderstadt Aus dem Autohaus Trautwein in Filderstadt wird das Autohaus Jesinger. Zum Jahresbeginn änderten sich der Name und die interne Struktur des 1937 gegründeten Betriebs, teilte die Kfz-Innung in Stuttgart mit. Alle Mitarbeitenden werden übernommen, berichtete Frank Schnierle, Geschäftsführer der Wilhelm Jesinger KG, in dessen Verantwortung das Autohaus künftig arbeitet: „Die 50 Beschäftigten in Service und Verwaltung, unter ihnen elf Auszubildende, wurden alle übernommen“.

Viel Neues im neuen Jahr: Als Grund für die Veränderungen wird die „Neuordnung des Mercedes-Benz-Servicenetzes im Raum Esslingen-Filder“ angegeben. Ein