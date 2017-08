(red) - Leicht verletzt hat der 82-jährige Fahrer eines Ford Focus am Samstagabend gegen 17.45 Uhr einen Unfall überstanden. Auf seiner Fahrt von Nürtingen-Oberensingen nach Wolfschlugen kam der Senior, der sich alleine im Fahrzeug befand, in einem Rechtsbogen von der Stuttgarter Straße nach links ab. Dabei durchbrach der Wagen eine Hecke, stürzte mehrere Meter eine Böschung hinab und blieb im Abhang auf dem Dach liegen. Der Fahrer, der den Sicherheitsgurt angelegt hatte, verletzte sich bei dem schweren Unfall lediglich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Wagens musste laut Polizei ein Kran