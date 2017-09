Anzeige

(eli) - Ein Raser ist am Dienstag um 19.15 Uhr geflüchtet, nachdem er in Plattenhardt in der Uhlbergstraße einen Unfall mit verursacht hat. Der noch unbekannte Fahrer eines blauen Toyota Corolla war mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgarter Straße gefahren. Als er sich einer roten Ampel an dieser Kreuzung näherte, brachte er seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Dann rauschte er einem wartenden Seat-Kleinwagen ins Heck. Dieses Fahrzeug wurde gegen einen davor stehenden Ford geschoben.

Unmittelbar nach der Kollision stieg der Verursacher zwar kurz aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden