(eli) - Eine Autofahrerin hat am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn A 8 in Richtung Karlsruhe die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist auf Höhe des Flughafens in die Leitplanken geprallt.

Die 34-Jährige war zuvor in ihrem Seat auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als sich nach Angaben der Autobahnpolizei von hinten zwei Motorräder mit deutlich höherer Geschwindigkeit näherten. Nach bisherigen Erkenntnissen betätigten beide Motorradfahrer mehrfach die Lichthupe. Die Fahrerin des Seat lenkte ihr Fahrzeug deshalb nach rechts, übersteuerte und verlor die Kontrolle. Der Wagen prallte gegen die rechten Leitplanken. Die