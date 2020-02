Kreis EsslingenKurz hat er wenigstens vorbeigeschaut, der Winter, aber doch nicht richtig aufgetrumpft. Viel Zeit zum Verweilen bleibt ihm ohnehin nicht mehr. Und während sich die einen über milde Temperaturen freuen, denken die anderen nostalgisch an Schneemänner und Schlittenfahrten, die in unserer Region – das steht außer Frage – immer seltener werden. Was ändert sich, wenn kein richtiger Winter mehr ist? Wie wirkt sich das auf Natur, Freizeit, Alltag aus? Wir haben nachgefragt.

Kein Lift läuft: „Es geht los, sobald genügend Schnee liegt“, „Zurzeit kein Skibetrieb möglich“ – das sind die Auskünfte, die