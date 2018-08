Austausch mit Israel und Polen erhält neuen Schwung

KREIS ESSLINGEN: Praktika für Berufsschüler aus Pruszków vereinbart - Sonderschulen nehmen Kontakt auf

In langjährigen Partnerschaften wird es gelegentlich ruhiger. Diese Phase scheint der Landkreis Esslingen in seinen Beziehungen zu Givatayim in Israel und Pruszków in Polen überwunden zu haben. Spannend könnte der Austausch mit behinderten Schülern werden, der mit der polnischen Seite vorbereitet wird. Auch die beruflichen Schulen schmieden Pläne.