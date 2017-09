Ausstellung über Chancen im Handwerk

PLOCHINGEN: Die Branche stellt sich vor - Praktikumsbetriebe gesucht

(red) - Auch Frauen können erfolgreich Handwerksbetriebe führen. Dennoch erfolgen nur 25 Prozent der Gründungen in diesem Berufsfeld durch Unternehmerinnen. Es fehlt an Vorbildern. Hier setzt die Roadshow „Meine Zukunft: Chefin im Handwerk“ an, die vom 26. September bis 12. Oktober auch nach Plochingen kommt.