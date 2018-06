Leinfelden-EchterdingenNormalerweise muss man 700 Kilometer weit fahren, um die glänzenden Schätze von Thomas Rabenau zu sehen. Ein Teil seiner gut 15 000 Exemplare umfassenden Kollektion ist als Dauerausstellung im Ersten Deutschen Fliesenmuseum in Boizenburg an der Elbe untergebracht. Derzeit werden mehr als 40 der ausnehmend schön dekorierten Quadrate im Rahmen der Präsentation „Lieblingsstück“ im Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen gezeigt. Die Platten entstanden in der Blütezeit wohlgestalteter Fliesen zwischen 1870 und 1930 in Deutschland.

So stellt man sich ein Badezimmer in „Tausendundeine Nacht“ vor: Ein himmelblaues orientalisches Muster