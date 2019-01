PlochingenUnterschiedlicher können Stimmungen nicht sein, wie bei der Ausstellungseröffnung mit neuesten Arbeiten von Werner Fohrer in der Galerie der Stadt Plochingen. Zahlreiche Fohrer-Fans waren in die schönen Galerie-Räume geströmt. Man kennt sich, man unterhält sich, tauscht sich aus über Kunst und Gott und die Welt, umgeben von anonymisierter Malerei mit isolierten Menschen, die sich diametral zu dieser Wohlfühlatmosphäre verhält und die Betrachter dennoch magisch in ihren Bann zieht.

„Spotlight“ ist der Titel der eindrücklichen Präsentation, in der neben den Landschaftsbildern und Musikerporträts insbesondere die Serien „Streetview“ aus den