NürtingenGute Frage: Warum gibt es eigentlich keinen Vortisch, wo sich doch der Nachtisch so großer Beliebtheit erfreut? Der Titel von Andrea Günderas macht sich Gedanken und malt Tagebuch. „Zuviel los – ein Jahr hat nur 365 Tage“ macht deutlich, dass der Anspruch des Tagwerks nicht zu halten ist. Aber der Ausschnitt macht Spaß. Man kann sich in den kleinformatigen Bildern wunderbar verlieren, die den Alltag der Studentin der Freien Kunstakademie Nürtingen (FKN) in Wort und Bild widerspiegelt. Zwölf Studierende des Fachbereichs Malerei zeigen im Fritz-Ruoff-Saal der Kreissparkasse Nürtingen unter dem Motto: „Auf dem Weg zum Bild“ ihre Arbeiten – und die