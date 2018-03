Leinfelden-Echterdingen Jeder, der schon mal eine Reise per Flug unternommen hat, ist ihnen begegnet – Servicekaufleuten im Luftverkehr. Am Check-in Schalter, bei der Gepäckvermittlung oder hinter den Kulissen zur Koordination von Flügen sind sie im Einsatz. Eine von ihnen ist Laura Gleißner (19), die seit September 2017 ihre Ausbildung zur Servicekauffrau im Luftverkehr am Stuttgarter Flughafen absolviert. Die Plätze dafür sind heiß begehrt: „Ungefähr 400 Bewerber waren es in meinem Jahrgang.“

Ihr Interesse an diesem Beruf kam beinahe zufällig. Als sie ihren Bruder zu einer Ausbildungsmesse am Flughafen begleitete, entdeckte sie einen Infostand