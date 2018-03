Sie ist an den verkehrten Mann geraten, sagt sie. Seinetwegen ist sie Ende der 90er-Jahre aus Thüringen hergezogen. Es war der Anfang von dem, was Ute Mauz ihren tiefen Fall nennt.

Heute ist sie 47 und hat keine Wohnung mehr. Es habe Schlägereien gegeben in ihrer Ehe, sagt sie. Aber sie will nicht viel darüber reden, sonst verliert sie das bisschen Stabilität, das sie so mühsam errungen hat. Sonst gerät sie in Versuchung, die quälenden Gedanken wegzutrinken. Verkehrte Leute, verkehrter Freundeskreis, sagt Ute Mauz, die anders heißt, aber anonym bleiben will. Man hat ab und zu einen über den Durst getrunken.