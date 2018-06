AichwaldRobert Neumann kann Fußball nicht leiden. Doch am kommenden Samstag macht ihm das Spiel ums runde Leder Konkurrenz. Deutschland tritt gegen Schweden in Russland an und der 17-jährige Stuttgarter Pianist in der Schwurwaldhalle in Aichwald. Das ficht das von Rezensenten hochgelobte „Ausnahmetalent“ nicht an. „Ich freue mich über einen vollen Saal. Es nimmt aber keinen Einfluss auf mein Spiel. Ich gebe alles, auch wenn nur fünf Zuhörer da sind“, sagt der schmale junge Mann mit dem wachen Blick und fügt hinzu: „Ich habe ein dickes Fell.“ Schon als Kind bewegte sich der Spross einer Musikerfamilie in der Klassik-Welt der Erwachsenen; musste sich