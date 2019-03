Nürtingen

Johannes Fridrich, Richter und Pressesprecher am Landgericht Stuttgart, kandidiert bei der Wahl des Oberbürgermeisters in Nürtingen. Der 41-jährige Jurist bestätigte seine Bewerbung. Er ist parteilos und lebt mit seiner Frau seit August in Nürtingen.

Ende Januar, gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist, hat Matthias Ruckh, Bürgermeister in Wolfschlugen, seine Kandidatur bekannt gegeben. Danach ist es ruhig geworden in der Stadt. Man hörte zwar hinter vorgehaltener Hand, dass es weitere Interessenten gebe, die Nachfolger von Otmar Heirich werden wollen, doch gemeldet hatte sich bisher niemand. Jetzt hat Johannes