Esslingen

Es ist immer noch gut warm an diesem Spätnachmittag im Frühsommer. Stefan Schill, Diplom-Geograf und der Mann, der sein Gefolge in den nächsten 45 Minuten immer bergauf führen wird, weiß, dass die Teilnehmer schon nach dem ersten Aufstieg oberhalb der Panoramastraße in ihrem eigenen Saft schmoren werden. Zum ersten Mal bietet die PlochingenInfo, Anlaufstelle für kulturelle, touristische und Freizeitbelange in der Stadt, eine geführte Wanderung durch die Streuobstwiesen am Hermannsberg an. Sie ist bildschön, aber schweißtreibend. Am Sonntag, 17. Juni, ist Premiere. Bei der Vorabpräsentation für die Presse haben sich