In leuchtende Rottöne war die Eintrachthalle in Köngen am Dienstag beim Neujahrsempfang der Gemeinde und des Bundes der Selbstständigen (BdS) getaucht. Optimistische Töne schlug auch BdS-Vorstandsmitglied Michael Kantel in seiner Rede an. „Mit der Wirtschaft geht es aufwärts, die Firmen stellen wieder ein.“ Auch Bürgermeister Otto Ruppaner blickte mit den Köngenern in eine rosige Zukunft.

Die stilvoll illuminierte Halle war gut besucht. Für die musikalische Begleitung sorgte das Akkordeonorchester der Chorgemeinschaft. Traditionell machen der BdS und die Gemeinde bei dem Empfang