Kreis EsslingenVögel haben viel zu erzählen. Was Goldammer, Buchfink und Co beschäftigt und wer von ihnen welches Lied anstimmt, vermittelt Thomas Haug in einem Singvogel-Bestimmungskurs. Spatzen pfeifen es von den Dächern – der Frühling ist wieder da. Von den Wipfeln der Bäume herab, aus Hecken, Sträuchern und Büschen trällern Goldammer oder Buchfink ihr Liedchen. Wer seinen Wecker nach den Piepmätzen stellt, wird früh am Morgen mit einem vielstimmigen Konzert belohnt. Ornithologe Thomas Haug hält inne. Im Geäst der Buchen und Tannen ist der Teufel los. Das gerade noch so liebliche, harmonische Geträller am Rande von Schopfloch weicht einem wilden,