Anzeige

(red) - Zu einem Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Freitag in der Ortsmitte von Neuhausen gekommen. Eine 19-jährige BMW-Lenkerin bog nach Angaben der Polizei gegen 0.30 Uhr von der Esslinger Straße nach rechts in die Bahnhofstraße ab und verlor dabei aus ungeklärten Gründen die Herrschaft über ihr Auto. Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen geparkten Ford auf. Da die 19-Jährige einen Schock erlitt, musste sie vom Rettungsdienst an die Unfallstelle versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Anzeige /* */ var w =