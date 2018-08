OstfildernEin Schüler knickt im Sportunterricht mit dem Fuß um: Verdacht auf Bänderriss. Beim Kicken auf dem Pausenhof verletzt sich ein anderer das Knie. Mit Kopfweh und Übelkeit kommt ein Mädchen ins Sekretariat. Das gehört in jeder Schule zum Alltag. Außergewöhnlich ist an der Riegelhof-Realschule in Nellingen, dass sich ein Team von Schülern als ehrenamtliche Sanitäter um verletzte oder kranke Mitschüler kümmert. Und das auf fast professionelle Weise, mit festem Dienstplan und Alarmierungs-App. „Die machen das richtig gut“, lobt Sport- und Deutschlehrer Florian Beck seine Schützlinge. Er muss es wissen, denn er ist selbst ausgebildeter