WendlingenDas Märchen „Die drei Wünsche“ ist in Ungarn wie auch in Deutschland bekannt. Beim Stammtisch im Wendlinger Treffpunkt Stadtmitte lesen Deutsche und Ungarn den Text, der in beiden Ländern zum Märchenschatz gehört. Lebhaft sprechen die Männer und Frauen über die Motive des Märchens, das die Gebrüder Grimm in Deutschland aufgezeichnet haben. Siegfried Schlitzer aus Frickenhausen, der ungarndeutsche Wurzeln hat, bereitete den Lektürekurs vor. Beim nächsten Treffen am 12. März geht es um Osterbräuche aus beiden Ländern. Dazu darf jeder Teilnehmer etwas beisteuern. In Ungarn gibt es am Ostermontag das Mädchenwässern oder Ostergießen. Früher