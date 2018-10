Anzeige

PlochingenDer ÖPNV und der Fernverkehr, das Radwegenetz sowie der Individual- und Autoverkehr beschäftigte 100 Besucher der Plochinger Stadthalle, die sich rege an der von der Offenen Grünen Liste Plochingen (OGL) organisierten Podiumsdiskussion beteiligten. „Verkehrsknoten Plochingen – Wohin soll die Reise gehen?“ lautete der Titel. Podiumsgäste waren Andreas Schwarz, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Grünen, Frank Buß, Bürgermeister von Plochingen, und Thomas Hachenberger, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS). Das „soll“ verdeutliche, so Moderator Frieder Grau, dass ein Verkehrsknoten steuerbar sei.

Zu den drei Themenblöcken äußerten die Gäste Wünsche und Beschwerden. Ein großes Anliegen ist, dass Plochingen durch die Neubaustrecke nicht abgehängt werde. Auch billigere Fahrpreise, mehr Pünktlichkeit, günstige P+R-Plätze, einen barrierefreien Bahnhof, funktionierende Aufzüge, saubere Toiletten, eine bessere Informationspolitik und den Ausbau des Baden-Württemberg-Tarifs wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger.

Schwarz versicherte, dass der ICE über die Neubaustrecke verkehre, aber „über Plochingen werden nach wie vor genügend Nah- und Fernverkehrszüge fahren.“ Er sieht den Bahnhof als „Mobilitätsdrehscheibe“ mit Platz für Fahrräder, Miet-Pedelecs und Carsharing. Alles sei über eine Karte oder App abrechenbar. Er versprach, dass bestimmte Züge im Land öfters fahren und der IC weiter über das Filstal verkehre. Kapazitätserweiterungen wären mit einem neuen Zugleitsystem möglich. Neue, barrierefreie Waggons sollen Platz für Fahrräder haben. Für eine Verbindung vom Neckartal auf die Fildern setzt er sich ein. Ziel beim BW-Tarif sei, am Stumpenhof in den Bus mit einem Ticket einzusteigen und damit bis zum Ziel zu kommen.

Nach Buß’ Worten hat Plochingen das Glück, ein hohes Mobilitätsangebot zu haben. „Ich muss nicht auf den Fahrplan sehen, irgendwas fährt in Richtung Stuttgart.“ Durch bessere Angebote für Pendler, mehr Service am ZOB, P+R- sowie Fahrradparkplätze könne der Bahnhof als Multifunktionsknoten aufgewertet werden. Die Bahn richte dort demnächst eine Toilette ein, was wegen des Denkmalschutzes so lange gebraucht habe, sagte Buß: „Wir werden ein Verkehrskonzept für Plochingen entwickeln.“

Hachenberger meinte, Mobilitätsbedürfnisse mit weniger Verkehr, dafür aber intelligenter lösen zu können. Durch die Tarifstrukturreform werde S-Bahn-Fahren ab April 2019 günstiger. Das Ticket von Plochingen nach Stuttgart werde um 21 Prozent billiger und koste statt 5,30 dann 4,20 Euro. Für 60 Prozent aller Teilnehmer gebe es Verbesserungen und „sicher keine Verlierer“. Eine Strecke vom Neckartal auf die Fildern sei in den nächsten zehn Jahren nicht zu erwarten. Dafür würden Expressbusse kommen. Bei 47 verschiedenen Aufzügen müsse dringend standardisiert werden. Schnelle Hilfe konnte er hier nicht zusagen.

Bezüglich der Radwege forderten Besucher „realitätsbezogene“ Lösungen. Sie kritisierten die Spur an der Schorndorfer Straße und die Wegführung an der Esslinger Straße. Buß entgegnete, dass Radfahrer unfallfrei auf den Stumpenhof kommen müssten. Die Strecke an der Esslinger Straße sei zwar „nicht das Gelbe vom Ei“, eine bessere Lösung fehle aber. „Viel guter Wille“ gehöre dazu, um eine vernünftige Trasse durch Plochingen für den geplanten Radschnellweg zu finden.

Beim Individual- und Autoverkehr setzt Schwarz auf emissionsfreies Fahren durch Brennstoffzellen und E-Mobilität. Auch das Konsumverhalten müsse hinterfragt werden. Das Stärken des örtlichen Handels fange mit der Frage an, „kaufe ich spanische Tomaten oder welche aus Holzmaden?“ Buß plädiert für eine „Wegevermeidung“. Bei der Besiedelung der Schafhausäcker ließen sich Wohnen und Arbeiten zusammenbringen. Werde dort die Nahversorgung verbessert, müssten keine 4000 Autofahrer täglich in die Stadt zum Einkaufen fahren. Hachenberger berichtete von einer ähnlichen Diskussion in Stuttgart. Durch höhere Parkgebühren, Vorrang für Busse und das Anbringen von Radfahrstreifen werde Autofahrern die Vorfahrt genommen. Jeder müsse seinen Teil dazu beitragen „und das beginnt beim Bringen der Kinder in den Kindergarten.“

Moderator Grau verglich unterschiedliche Denkmuster und Handlungsweisen: „Ein Schweizer würde fragen: Kann ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen? Wir Deutschen dagegen fragen: Wie kommen wir mit dem Auto dorthin?“