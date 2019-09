WernauStaubige Straßen, raue Gebirgszüge und einsame Wildnis, aber auch pulsierende Metropolen in Süd-Ost-Europa lagen vor Thomas (31) und Laura Denzinger (35) aus Wernau, als sie am 22. August zusammen mit Lauras Schwester Rabea Kruszinski-Decker (33) und Christian Decker (41) aus Karlsruhe zur „Balkan Express Adventure-Rally“ starteten. Mit einem 25 Jahre alten Volvo 850 nahm das abenteuerlustige Quartett an diesem 13-tägigen Road-Trip teil. Mindestens 4000 Kilometer ohne GPS und Navigationsgerät. Für das Team, das unter der Nummer 16 und dem Namen „Drama­Lamas“ antrat, ging es nicht nur um Fahrspaß. Die Vier starteten für einen guten Zweck und baten