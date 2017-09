Anzeige

(aia) - Die Sanierung des Schulnebengebäudes in Schanbach läuft, im kommenden Jahr will sich die Gemeinde auch das Hauptgebäude vornehmen.

Der zweite Schritt war an eine entsprechende Finanzlage der Gemeinde gekoppelt. Nach einem ausgesprochen positiven Ergebnis 2016 ist diese Bedingung erfüllt.

Man liege bei der Sanierung des Nebengebäudes „extrem gut“ im Zeitplan, sagte Ortsbaumeister Ansgar Voorwold, was er vor allem auf die sehr gute Zusammenarbeit mit der ganzen Schulgemeinschaft zurückführte. Auch mit der vorübergehenden Unterbringung von Werkräumen und von einer Kindergruppe in Containern, die im Vorfeld in der