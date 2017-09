Seit fast vier Jahrzehnten gibt es das Bergrennen auf der Neuffener Steige nicht mehr. Doch am vergangenen Wochenende schufen Vereine und die Stadtverwaltung von Neuffen eine heiße Rennatmosphäre im Stadtkern. Gut 40 Fahrzeuge, die an den Bergrennen von 1950 bis in die 70er-Jahre teilgenommen hatten, konnten erlebt werden. Diese Gelegenheit hatte sich in der Region herumgesprochen und Neuffen schien schier aus allen Nähten zu platzen. Tausende Besucher kamen in den Gassen der Altstadt auf ihre Kosten.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth ||