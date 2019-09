Wernau (red) Die Landeswasserversorgung weist, nachdem in der vergangenen Woche in Deizisau und Köngen das Leitungswasser verschmutzt war, nun auch in Wernau auf Verunreinigungen im Trinkwasser hin, mit diesem Aufruf:

Das Trinkwasser in WERNAU, AUßER KATZENSTEIN, ZIEGELEI, SCHMALWIESEN UND FREITAGSHOF weist bakterielle Verunreinigungen auf. Befolgen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen des Gesundheitsamtes:

- Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht.

- Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers