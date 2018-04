Kreis EsslingenBienen sind unverzichtbar. Gäbe es sie nicht mehr, würde rund ein Drittel des Nahrungsangebots wegfallen, sagt der Bienensachverständige des Bezirksimkervereins Nürtingen, Rainer Blubacher. Nicht nur als Bestäuber werden die fleißigen Insekten von vielen Pflanzenarten benötigt, die Bienen stehen auch am Beginn der Nahrungskette. „Wenn das erste Glied der Kette wegfällt, hat das Konsequenzen bis an deren Ende“, so Blubacher. Doch das Artensterben bei Insekten macht vor den Bienen nicht halt. Das gilt vor allem für die Wildbienenarten, es betrifft weniger die Honigbienen.

Bei Bienen denkt beinahe jeder an die Honigbiene. „Die