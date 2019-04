WernauAnlässlich des 95. Geburtstags des Wernauer Architekten, Diakons und Malers Gerold Reutter zeigt die Stadt in einer Ausstellung die Vielfalt und Differenzierung der Bildsprache des Künstlers: Neben Ölbildern und Collagen werden auch zehn Tusch-Pinselzeichnungen und Aquarelle aus vier Jahrzehnten präsentiert, die käuflich erworben werden können. Der Erlös kommt den beiden Wernauer Caritas-Stiftungen „Dem Menschen nahe“ und „Lebensfreude, Lebensqualität und Würde in St. Lukas und in Wernau“ zugute. Bürgermeister Armin Elbl wird die Ausstellung am Mittwoch, 24. April, um 10.30 Uhr im Quadrium eröffnen. Der Künstler wird bei der öffentlichen