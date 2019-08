Kreis EsslingenLangsam drücke ich meine Maurerkelle in die feuchte, lehmige Erde. Ein bisschen hebeln, dann kann ich einen Brocken Erde abheben. Darunter – Überraschung – ein weiterer Stein, der akribisch freigelegt werden will. „Vorsicht, der geht zu tief ins Profil. Lass den lieber mal in Ruhe. Und nicht mit der Kelle in die Erde stechen, eher so ein bisschen vorsichtig zur Seite scherren“, warnt Max Braun. Er studiert im fünften Semester am Institut für Ur-, Vor- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen, ist dort Wissenschaftliche Hilfskraft und auf „meiner“ Ausgrabung verantwortlich, dass alles passt. Das übrige