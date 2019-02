Arbeiten mit Handicap

Eltern und Fachleute diskutieren in der Arbeg über Bildung für Jugendliche mit Handicap – Arbeitsgruppe erarbeitet Lösungsvorschläge

Wenn Schüler mit Behinderung ihren Abschluss in der Tasche haben, fühlen sie sich beim Übergang in den Beruf oft überfordert. Über Lösungen dafür diskutierten Eltern und Fachleute in der Arbeg.