Kreis Esslingen (red) -Die angekündigte Erneuerung des Stand- und LKW-Fahrstreifens auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen in Fahrtrichtung München kann nicht wie geplant am Montag, 14. November, beginnen. Die erforderlichen Vorarbeiten wie Demarkierung der vorhandenen Verkehrsführung und die neue Gelbmarkierung sind bei der derzeitigen Witterung nicht möglich. Diese Arbeiten auf der hochbelasteten Strecke können nur in verkehrsschwachen Zeiten von 20 bis 6 Uhr ausgeführt werden, aber anhaltende Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen sind hierbei schädlich. Aus diesem Grund werden die Arbeiten auf unbestimmte