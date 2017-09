Anzeige

(red) - Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart lässt seit Anfang April auf der B 312 zwischen den Anschlussstellen Neckartailfingen und Bempflingen mehrere Bauwerksinstandsetzungen und eine Brückenerneuerung einschließlich der Herstellung eines 60 Meter langen bauzeitlichen Brückenprovisoriums durchführen. Dies alles kann wie geplant Ende September so weit fertiggestellt werden, dass der Verkehr auf der B 312 wieder in beiden Fahrtrichtungen freigegeben werden kann, wie das RP mitteilt. Die Umleitung der Fahrtrichtung Metzingen durch Neckartenzlingen wird damit am Montag, 2. Oktober, aufgehoben. Die Restarbeiten liegen außerhalb