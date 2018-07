OstfildernWas passiert, wenn alle Haushalte einer Straße ihr Elektroauto gleichzeitig laden würden? Kommt das überhaupt vor? Die Netze BW testet in der Belchenstraße in Ostfildern genau das. Am Samstag hat die EnBW-Tochter den offiziellen Start des Feldversuches „E-Mobility Allee“ mit einem Straßenfest für die zehn teilnehmenden Familien und interessierte Besucher gefeiert. Bundesweit ist die „E-Mobility-Allee“ der erste Feldversuch, um in der Realität zu testen, was bisher nur simuliert wurde. Schließlich sind bis 2025 im Netzgebiet der Netze BW rund 500 Millionen Euro an Investitionen in die Infrastruktur geplant.

