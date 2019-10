AltbachDie Diskussionen in Altbach über den Bebauungsplan „Schurwaldstraße“ sind heftig. Die Vorgeschichte begann vor knapp drei Jahren. Damals arbeitete ein Investor im Uhlandweg an einem Gebäude, das deutlich höher als die Nachbarhäuser war. Die Genehmigung war nach dem alten Bebauungsplan 1963 erfolgt mit der Württembergischen Bauordnung von 1910 als rechtlicher Basis. Sie lässt einem Bauherrn einige kreative Möglichkeiten: Die Verhältnisse in den einzelnen Geschossen waren 1910 eben ganz anders.

Die Gemeinde reagierte: Sie erließ eine Veränderungssperre und beschloss die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans. Deshalb darf der Investor am