Leinfelden-EchterdingenNachtflüge am Stuttgarter Flughafen sorgen bei Anwohnern immer wieder für Ärger. Von insgesamt 626 Beschwerden beim Lärmschutzbeauftragten Klaus-Peter Siefer drehten sich 153 um Flüge, die trotz der Nachtflugbeschränkung vom Flughafen in Echterdingen abhoben. Neben den Nachtpostflügen, die werktags in der Nacht zwei Mal starten und zwei Mal landen, veranlassen Flüge von Polizeihubschraubern die meisten Bürger dazu, sich zu beschweren. Diese sind aber ebenso gestattet wie Flüge für medizinische Hilfen, Militärflüge und Einsätze im Katastrophenschutz. Auch verspätete Landungen, die bis 23 Uhr vorgesehen waren, sind in Stuttgart bis 0