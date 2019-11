AichwaldEinmal im Jahr zeigen der Verein Aichwalder Kunsttage und die evangelische Kirchengemeinde im kleinen Aichschieß große Kunst. In diesem Jahr werden im evangelischen Gemeindehaus in Aichschieß vor allem farbige Holzschnitte der Künstlerin Antje Wichtrey zu sehen und auch zu erwerben sein. Eröffnet wird die Bilderschau von Andreas Baur. Der Leiter der Galerie Villa Merkel in Esslingen wird die Künstlerin und ihr Werk vorstellen und in die Ausstellung einführen.

Erwartet wird an diesem Abend auch die Künstlerin selbst. Sie wurde 1966 in Hannover geboren und studierte in Hildesheim angewandte Kulturwissenschaften mit den Schwerpunkten