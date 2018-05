Deizisau Im Rahmen der 750-Jahr-Feier hat der Bund der Selbstständigen (BDS) Deizisau erstmals eine Expo veranstaltet. „Keine Leistungsschau in einer Halle“, wie der BDS-Vorsitzende Reinhold Hebisch betonte, sondern eine dezentrale Veranstaltung, bei der sich die Firmen ganz authentisch in ihren Räumen präsentieren konnten. Das Konzept ging auf. Auch wegen des Kaiserwetters kamen am Samstag und am Sonntag schätzungsweise 2500 Besucher.

35 der insgesamt 150 in Deizisau ansässigen Betriebe beteiligten sich an der Expo und sogar zwei Firmen, die nicht vom Ort sind. „Ein guter Schnitt“, lobt Hebisch, „und repräsentativ für die Gemeinde“. Allein an der