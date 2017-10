Anzeige

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Die Deutsche Bahn lässt seit heute am letzten großen Tunnel für das Milliardenprojekt Stuttgart 21 graben. Gut 380 Millionen Euro werden in den einmal knapp 8,2 Kilometer langen Albvorlandtunnel investiert, wie die Bahn mitteilte. Nach seiner Fertigstellung werde er zu den zehn längsten Eisenbahntunneln in Deutschland zählen. Vorn liegt hier der rund 10,8 Kilometer lange Landrückentunnel nahe Fulda. Das Albvorlandtunnel gehört zur Neubaustrecke Stuttgart-Ulm, die bis 2021 fertiggestellt sein soll. Das Bauwerk könne später mit bis zu 250 Stundenkilometern durchfahren werden, hieß es.