Ein zarter Hauch von blühenden Rosen liegt in der Luft. Den Raum durchdingen warme und lange nachklingende Obertöne, die unaufdringlich einen meditativen-monotonen Gesang begleiten. Die Zuhörer in der Deizisauer Zehntscheuer lehnen entspannt in ihren Stühlen und lauschen mit offenen oder geschlossenen Augen andächtig dem Klangschalenkonzert. „Die flotten +/- 60er“ hatten Uta Karen Mempel aus Wendlingen mit ihren außergewöhnlichen Musikinstrumenten zu einer Klangreise eingeladen.

Der Liebe widmete die diplomierte Orchestermusikerin im Fach Kontrabass diesen Abend. Was passt besser dazu als der Duft der Rose,