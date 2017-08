Plochingen (hf) - Die Medius Kliniken, wie sich die Kreiskliniken seit Längerem nennen, eröffnen am Freitag, 1. September, in Plochingen, Esslinger Straße 35, eine weitere Psychiatrische Institutsambulanz (PIA). Damit wird die wohnortnahe psychiatrische Versorgung im Landkreis Esslingen, in dem die Medius Kliniken bisher Institutsambulanzen in Kirchheim, Nürtingen, Esslingen und Filderstadt-Bernhausen anbieten, um einen Baustein ergänzt.

