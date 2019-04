NeuhausenWar der 30-jährige Bekannte des Opfers, den die Polizei vier Tage nach der Bluttat festgenommen hat, der Mörder? Die Beweislast gegen den Mann aus einer Kommune im Landkreis Esslingen ist erdrückend. Ihm wird vorgeworfen, am Abend des 3. September 2018 eine 84 Jahre alte Seniorin in ihrer Wohnung in Neuhausen getötet zu haben. Trotzdem schwerwiegender Indizien bestreitet der Mann die Tat. Was tatsächlich an jenem Abend in der Lindenstraße passiert ist, soll voraussichtlich im Juni bei einem Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht geklärt werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart