Esslingen/Stuttgart - Die Bundestagswahl ist vorbei. Und was kommt nun? Wenn Unternehmen eines nicht mögen, dann ist das Unsicherheit. Nach der Wahl ruft die Wirtschaft deshalb zu einer schnellen Regierungsbildung auf. „Das Ergebnis der Bundestagswahl spricht eine deutliche Sprache und lässt nur wenige Möglichkeiten für eine künftige Regierungskoalition“, sagt Wolfgang Wolf, Geschäftsführer des Landesverbands der baden-württembergischen Industrie (LVI) in Ostfildern. Die Akteure seien nun gefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und so rasch wie zielgerichtet einen tragfähigen