(eli) - Am frühen Samstagmorgen ist es vor beziehungsweise in einer Gaststätte in der Kirchheimer Alleenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Ein 27-jähriger, erheblich alkoholisierter Kirchheimer geriet beim Zigarettenholen mit einer unbekannten männlichen Person in einen Streit. Als er wenig später die Gaststätte verlassen wollte, folgte ihm dieser Mann nach draußen und versuchte, ihm ein Glas über den Kopf zu schlagen. Anschließend bewarf der Täter ihn mit einer Flasche. Der 27-Jährige trug leichte Verletzungen an den Armen davon. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

