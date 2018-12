LichtenwaldIm vergangenen Sommer war in einigen Freibädern in der Region der Regelbetrieb wegen des Mangels an Fachpersonal gefährdet. Allenthalben wird über fehlenden Nachwuchs geklagt. Angelina Straub aus Lichtenwald setzt ein Zeichen gegen den Trend. Die 20-Jährige hat ihre Ausbildung als Fachangestellte für Bäderbetriebe abgeschlossen und dies mit dem bundesweit besten Ergebnis. Dafür ist sie kürzlich bei einer Fachmesse geehrt worden.

Den klassischen Bademeister, der in kurzer Hose, mit Sonnenbrille auf der Nase und Trillerpfeife in der Hand lässig am Beckenrand lehnt und ab und an ein paar Jugendliche zurechtweist, hat es trotz des